Во вторник, 30 марта, заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Вадим Чабан заявил, что Херсонская область в ближайшее время перейдет из "желтой" в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Это связано с быстрыми темпами распространения коронавируса в регионе.

По состоянию на сегодня Херсонская область - единственная область в Украине, которая находится в "желтой" зоне эпидопасности. Но, к сожалению, исходя из динамики роста заболеваемости, можем прогнозировать, что мы в ближайшее время перейдем в "оранжевую.

По области показатель заболеваемости составляет 170 случаев на 100 тысяч населения.

Так, в Скадовском районе 358 случаев на 100 тысяч населения, что соответствует параметрам "красной" зоны. Каланчакский (270 случаев на 100 тысяч населения) и Генический (235 случаев на 100 тысяч населения) районы, Херсон (235 случаев на 100 тысяч населения).

За последние сутки в области зафиксировано 69 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Читайте также, в Украине за сутки сделали 1585 прививок от коронавирусной инфекции. На территории Донецкой области, Луганской области, Ровенской области и Черниговской области не было сделано уколов вовсе,иммунизация населения проводилась, благодаря 51 мобильной группе и 72 пунктам.

Кроме того, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 346 новых случаев коронавируса. Сделано 39 732 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР 24 404, методом ИФА - 5631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9697).

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