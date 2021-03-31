С 1 апреля в киевском метро не будут принимать к оплате проезда бесконтактные (зеленые) карты. Об этом сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена".

Сервисные центры метро также прекращают работу. Оплатить проезд бесконтактными картами можно до 31 марта включительно.

С 1 апреля оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:

Kyiv Smart Card,

бесконтактной банковской карты любой платежной системы,

мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard), или разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Kyiv Smart Card продается в кассах метрополитена и терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метро. Пополнить ее можно в приложении "Киев Цифровой", кассах подземки и терминалах самообслуживания.

Транспортная карта дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке.

Напомним, 18 марта, около 16:00 в полицию поступило анонимное сообщение о минировании станций метро "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота", "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого", "Майдан Независимости", "Крещатик", "Академгородок", "Красный хутор" и "Героев Днепра".

Ранее сообщалось, что в киевском метро образовалась огромная очередь. Также мы писали о том, что в Киеве возле станции метро навес рухнул прямо на людей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.