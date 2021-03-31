ООН закликала зібрати 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу Сирії. Із зверненням виступив генсек Антоніу Гутерріш. Він наголосив, що через війну, яка триває вже 10 років, економіка країни - спустошена, а з пандемією ситуація лише погіршилася.

Чотири мільярди доларів планують спрямувати на допомогу людям у самій Сирії. Решту для біженців, які втекли від кризи в інші країни. Міжнародні донори вже заявили про готовність виділити сирійцям майже 6,5 мільярдів доларів.