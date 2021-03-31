Киянам відключать тепло за п'ять днів [ Редактировать ]
Опалювальний сезон завершиться у Києві наступного понеділка. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. За його словами, з п'ятого квітня в Києві розпочнеться процес відключення опалення у житлових будинках.
На припинення теплопостачання в системі, яка є однією з найбільших у Європі, місту потрібно щонайменше п'яти днів. Втім, соціальні об'єкти - лікарні, дитячі садки і школи - поки що отримуватимуть тепло.
Їх припинятимуть обігрівати лише за заявками керівників установ, - зазначив Кличко. Першим в Україні опалення відключить Дніпро вже завтра.
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