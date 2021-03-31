Журнал People назвал самую красивую женщину в мире (фото) [ Редактировать ]
Источник: People
Американский журнал People выпустил свой ежегодный выпуск, посвященный самым красивым людям планеты. В этом году на обложку спецвыпуска попала популярная американская модель, телеведущая и писательница Крисси Тейген.
Тейген родилась в штате Юте, а выросла в Вашингтоне и Калифорнии. Необычную внешность она унаследовала от родителей: ее отец - норвежского происхождения, а мать - тайского.
35-летняя Крисси Тейген украсила обложку журнала People вместе со своими детьми - четырехлетней дочерью Луной и двухлетним сыном Майлзом.
Крисси Тейген ранее была моделью журнала Sports Illustrated, а сейчас занимается ресторанным бизнесом и пишет книги. Недавно она выпустила кулинарную книгу "So Delushious" ("Так вкусно"), которая быстро стала бестселлером.
Крисси замужем за 42-летним певцом Джоном Леджендом, которого журнал People в 2019 году выбрал самым сексуальным мужчиной из ныне живущих". У пары двое детей, осенью прошлого года супруги пережили трагедию: на 20-й неделе беременности у нее случился выкидыш.
Напомним, что ранее самым сексуальным мужчиной журнал People выбрал американского актера Майкла Б. Джордана, известного по фильмам "Черная пантера", "Фантастическая четверка", "Станция "Фрутвейл" и двум сиквелам "Рокки" - "Крид: Наследие Рокки" и "Крид 2".
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