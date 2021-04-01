У Пентагоні занепокоїлись ситуацією на Донбасі [ Редактировать ]
Сполучені Штати стурбовані ескалацією на Донбасі. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Він нагадав, що ескалація призвела до загибелі чотирьох українських військових 26 березня.
Дії Росії у міністерстві називають дестабілізаційними. Знає Вашингтон і про скупчення російських військ і техніки біля кордону з Україною - про це раніше у Верховній Раді доповів головно-командувач Збройних Сил України Руслан Хомчак.
по теме
Ентоні Блінкен зауважив, що Вашингтон пильно стежить за діями Росії, і запевнив - США і надалі непохитно підтримують Україну
У спільній заяві, яку оприлюднило МЗС, наголошують: Росія - не посередник, а сторона конфлікту. Тому має дотримуватися Мінських угод
Сполучені Штати стурбовані ескалацією на Донбасі. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Він нагадав, що ескалація призвела до загибелі чотирьох українських військових 26 березня
Раніше компанія Майкрософт звинуватила російську розвідку в атаці через програмне забезпечення компанії Solarwinds. Масштаби крадіжки досі публічно не оголошували
Росія і надалі порушує права людини на окупованих нею територіях Криму та Донбасу. Про це йдеться у щорічному звіті з прав людини, який оприлюднив Державний Департамент США