Ученые из Национальной академии наук Украины заявили, что в ближайшую неделю заболеваемость коронавирусом пойдет на спад.

В настоящее время показатель положительных результатов тестов значительно уменьшился по сравнению с минувшими 7 днями. Данный показатель является основным во время исследований, так как именно благодаря ему можно прогнозировать эпидситуацию на длительный срок вперед.

Статистические показатели последних нескольких дней дают основания надеяться, что общая эпидемическая динамика развивается по более оптимистичному сценарию, чем было прогнозируемо. Три дня подряд число новых выявлений оказывается примерно на 20% меньше прогнозируемого.

Отмечается, что в соответствии с прогнозами, пик заболеваемости COVID-19 в стране стоит ожидать в течении 1-2 недель, однако резкое улучшение ситуации случится не ранее, чем через 3-4 недели.

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Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины заявили о том, что в 4 областях страны не превышен эпидемиологический порог. Больше всего данный показатель превышен Тернопольской области (206,2%). В Киеве он составляет 121,2%.

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