Мумії Єгипту "пройдуть" святковим парадом [ Редактировать ]
Єгипет готується до Золотого параду Фараонів. 22 мумії давніх правителів перевезуть на нове місце - з Каїрського Музею до музею Цивілізації.
З транспортування артефактів, віком близько три тисячі років, - влада планує влаштувати справжнє шоу. За маршрутом розмістили банери. Подію висвітлюватимуть провідні ЗМІ.
Перевозитимуть забальзамовані тіла у спеціальних капсулах, заповнених азотом. Науковці сподіваються, що на новому місці мумії знайдуть останній спочинок і стануть перлиною нової сучасної експозиції.
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