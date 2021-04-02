Вооруженные силы Польши отвергли обвинения оператора проекта строительства газопровода "Северный поток-2" в провокационной деятельности. Соответствующее заявление было размещено в Twitter оперативного командование ВМС Польши.

Компания Nord Stream ранее обвинила Варшаву в незаконной деятельности в водах Балтийского моря.

В заявлении отмечается, что самолеты M-28B Bryza проводят регулярные патрульно-разведывательные полеты в данном регионе.

Военно-морские силы Республики Польша не ведут никакой провокационной деятельности и выполняют свои уставные задачи в соответствии с международным правом.

Ранее мы писали о том, что США предупредили Германию о реальной угрозе санкций. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.

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