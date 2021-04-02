Нині в "червоній" зоні 10 областей і Київ. Наближається до цього переліку й Донеччина, там вже дві доби як перевищено показники інфікування і рівня шпиталізації. Від завтра жорсткий карантин запровадять у Миколаєві. З 5 квітня у Запоріжжі та Чернігові. Зокрема, відомо, що громадський транспорт у цих містах буде працювати за перепустками.

Нагадаю, в столиці з понеділка теж запровадять жорсткі транспортні обмеження. Причому лімітують і саму кількість спецперепусток. Оплата проїзду за звичайними тарифами. У державних та комунальних медзакладах заборонили планові госпіталізації.