"Червоні зони": у Миколаєві запровадять жорсткий карантин [ Редактировать ]
Нині в "червоній" зоні 10 областей і Київ. Наближається до цього переліку й Донеччина, там вже дві доби як перевищено показники інфікування і рівня шпиталізації. Від завтра жорсткий карантин запровадять у Миколаєві. З 5 квітня у Запоріжжі та Чернігові. Зокрема, відомо, що громадський транспорт у цих містах буде працювати за перепустками.
Нагадаю, в столиці з понеділка теж запровадять жорсткі транспортні обмеження. Причому лімітують і саму кількість спецперепусток. Оплата проїзду за звичайними тарифами. У державних та комунальних медзакладах заборонили планові госпіталізації.
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