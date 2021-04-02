Посли країн НАТО напередодні терміново зібралися через загострення ситуації в Україні. За повідомленням агенції Ройтерс, дипломати обговорили масштабну військову активність агресора на Донбасі, зокрема, загибель чотирьох українських військових, а також нарощування військ і техніки біля кордонів.

"Дестабілізуючі дії Росії підривають зусилля зі зменшення напруженості", - додав представник НАТО. Раніше аналогічну заяву зробили у Сполучених Штатах. Пентагон запевнив, що не залишить Україну саму в разі ескалації дій Москви. Війська США в Європі напередодні привели у повну бойову готовність.