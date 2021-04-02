Посли країн НАТО обговорили загострення на Донбасі [ Редактировать ]
Посли країн НАТО напередодні терміново зібралися через загострення ситуації в Україні. За повідомленням агенції Ройтерс, дипломати обговорили масштабну військову активність агресора на Донбасі, зокрема, загибель чотирьох українських військових, а також нарощування військ і техніки біля кордонів.
"Дестабілізуючі дії Росії підривають зусилля зі зменшення напруженості", - додав представник НАТО. Раніше аналогічну заяву зробили у Сполучених Штатах. Пентагон запевнив, що не залишить Україну саму в разі ескалації дій Москви. Війська США в Європі напередодні привели у повну бойову готовність.
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