Под завалами могут быть люди: в Киеве взрыв разрушил дом (фото) [ Редактировать ]
Источник: Информатор
В субботу, 3 апреля, в Соломенском районе Киева взрыв разрушил гараж и повредил два частных дома. Об этом сообщается на странице столичной полиции в Facebook.
Как сообщает dtp.kiev.ua, под завалами могут находиться люди.
"Взрыв газа, два дома разрушены, под завалами есть люди", – говорится в сообщении.
Официальных данных о пострадавших пока нет, известно только, что взрыв произошел во время установки газового оборудования.
"Сейчас информация о пострадавших не поступала. В результате инцидента разрушен гаражный бокс, повреждены стены и заборы соседних помещений", – уточнили правоохранители.
Владелица гаража рассказала, что там никого не было, когда произошел взрыв. Однако в других зданиях могли находиться люди. Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.
Сейчас к месту аварии отправился кран, чтобы поднять плиты и убедиться, что под ними никого нет. Кроме того, привлекли 7 единиц техники и 37 спасателей.
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Кроме того, в Киеве, в Голосеевском районе произошел взрыв на предприятии, пострадали двое работников. Как сообщили правоохранители, предварительно причиной взрыва стали сварочные работы, медики оперативно оказали пострадавшим необходимую помощь.
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