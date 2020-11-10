В Волновахе случился взрыв на одном из предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В результате происшествия травмы различной тяжести получили два человека. На месте взрыва взрывотехники изъяли остатки предмета, который детонировал.

Отмечается, что инцидент был квалифицирован как несчастный случай по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115.

Фото: Нацолиция

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