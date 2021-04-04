Украина ввела санкции в отношении 11 российских компаний. Президент Владимир Зеленский своим указом №140/2021 ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

Санкции введены в отношении:

- российского федерального агентства "Россотрудничество";

- авиакомпании "Волга-Днепр";

- агрегатного завода, завода "Спецагрегат" (Севастополь);

- технической базы "Звездочка" (Мурманская область);

- машиностроительного завода "СпецАгрегат" (Челябинская область);

- ООО "Завод Молот-Механика"(Севастополь);

- ООО "Севмормаш-2М" (Севастополь);

- судостроительного предприятия "Дальзавод" (Приморский край);

- производителя гидравлических и пневматических силовых установок "Севастопольский агрегатный завод";

- ОАО "514 авиационный ремонтный завод" (Тверская область);

- ОАО "322 авиационный ремонтный завод" (Приморский край).

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее мы писали о том, что Зеленский сообщил о новых санкциях СНБО. Также сообщалось, что СНБО ввел жесткие санкции против компаний, использующих недра Украины.

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