Украина ввела санкции против 11 российских компаний [ Редактировать ]
Украина ввела санкции в отношении 11 российских компаний. Президент Владимир Зеленский своим указом №140/2021 ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.
Санкции введены в отношении:
- российского федерального агентства "Россотрудничество";
- авиакомпании "Волга-Днепр";
- агрегатного завода, завода "Спецагрегат" (Севастополь);
- технической базы "Звездочка" (Мурманская область);
- машиностроительного завода "СпецАгрегат" (Челябинская область);
- ООО "Завод Молот-Механика"(Севастополь);
- ООО "Севмормаш-2М" (Севастополь);
- судостроительного предприятия "Дальзавод" (Приморский край);
- производителя гидравлических и пневматических силовых установок "Севастопольский агрегатный завод";
- ОАО "514 авиационный ремонтный завод" (Тверская область);
- ОАО "322 авиационный ремонтный завод" (Приморский край).
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее мы писали о том, что Зеленский сообщил о новых санкциях СНБО. Также сообщалось, что СНБО ввел жесткие санкции против компаний, использующих недра Украины.
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