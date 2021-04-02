Опубликован полный список "королей контрабанды", попавших под санкции СНБО (документ) [ Редактировать ]
Источник: Государственная таможенная служба
Журналисты узнали имена всех ТОП-10 контрабандистов, против которых 2 апреля ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны Украины. В распоряжении "Зеркала недели" оказался документ со списком "королей контрабанды". На территории страны заблокированы их активы и имущество.
Санкции также ввели против 68 связанных с ними компаний. Отдельно под санкции попали 11 российских компаний.
Список физлиц, против которых применяются ограничительные санкции:
- Альперин Вадим Александрович;
- Чудаков Александр Леонидович;
- Шерман Виктор Бенедиктович;
- Кравченко Александр Николаевич;
- Дидух Владимир Степанович;
- Бокало Иван Васильевич;
- Пересоляк Валерий Иванович;
- Кушнир Юрий Радулович;
- Фирманюк Орест Игоревич;
- Ереминчук Александр Владимирович.
Как и сообщали "Подробности" перед заседанием СНБО, под удар попали "короли контрабанды", промышляющие поставками в Украину и в Европу подакцизных контрафактных товаров, в первую очередь сигарет и водки, производимых на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
По словам бывшего первого замглавы СБУ Виктора Трепака - начальника Главка "К", отвечавшего за борьбу с коррупцией, в Украине происходит легализация товарной контрабанды, в частности сигарет:
В этих схемах (сигаретной контрабанды - ред.) Украина в основном используется как транзитный коридор. После оккупации Россией части территории Донецкой и Луганской областей практикуется схема, по которой, например, сигареты могут производить в обычной донецкой квартире или доме, потом легализовать на соответствующем предприятии Желтых Вод или Львовской области, а затем через границу "пускать" в Европу.
В пятницу, 2 апреля, Государственное бюро расследований проводит серию обысков у людей, аффилированных с этими контрабандными потоками.
Напомним, что последнее заседание СНБО состоялось 19 марта. На нем были введены санкции против 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами, и 27 физических лиц - Виктора Януковича и ряда чиновников времен его президентства.
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