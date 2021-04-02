Журналисты узнали имена всех ТОП-10 контрабандистов, против которых 2 апреля ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны Украины. В распоряжении "Зеркала недели" оказался документ со списком "королей контрабанды". На территории страны заблокированы их активы и имущество.

Санкции также ввели против 68 связанных с ними компаний. Отдельно под санкции попали 11 российских компаний.

Список физлиц, против которых применяются ограничительные санкции:

Альперин Вадим Александрович;

Чудаков Александр Леонидович;

Шерман Виктор Бенедиктович;

Кравченко Александр Николаевич;

Дидух Владимир Степанович;

Бокало Иван Васильевич;

Пересоляк Валерий Иванович;

Кушнир Юрий Радулович;

Фирманюк Орест Игоревич;

Ереминчук Александр Владимирович.

Как и сообщали "Подробности" перед заседанием СНБО, под удар попали "короли контрабанды", промышляющие поставками в Украину и в Европу подакцизных контрафактных товаров, в первую очередь сигарет и водки, производимых на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

По словам бывшего первого замглавы СБУ Виктора Трепака - начальника Главка "К", отвечавшего за борьбу с коррупцией, в Украине происходит легализация товарной контрабанды, в частности сигарет:

В этих схемах (сигаретной контрабанды - ред.) Украина в основном используется как транзитный коридор. После оккупации Россией части территории Донецкой и Луганской областей практикуется схема, по которой, например, сигареты могут производить в обычной донецкой квартире или доме, потом легализовать на соответствующем предприятии Желтых Вод или Львовской области, а затем через границу "пускать" в Европу.

В пятницу, 2 апреля, Государственное бюро расследований проводит серию обысков у людей, аффилированных с этими контрабандными потоками.

Напомним, что последнее заседание СНБО состоялось 19 марта. На нем были введены санкции против 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами, и 27 физических лиц - Виктора Януковича и ряда чиновников времен его президентства.