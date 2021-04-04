Скільки протримається України без кредитів МВФ? [ Редактировать ]
Більш як півроку на кредитній дієті. Україна чекає на транш від МВФ у майже півтора мільярда доларів. Ці гроші ми мали отримати ще у 2020 році, а до кінця цього року сума мала подвоїтись. Але, перефразовуючи приказку - "а Вашингтон і нині там". А ми без грошей.
Кілька місій Фонду закінчилися нічим. Бо Україна так і не виконала обов'язкового пакету реформ: не запрацювала вища рада правосуддя, немає закону про НАБУ, не скорочено дефіцит бюджету. Та й ручне регулювання ринку газу стало ще одним стоп-краном.
Деякі економісти переконували: "Кредити - не панацея. Виживемо й без них". Але вже навіть міністр фінансів визнав - Україні стає некомфортно від такого довгого кредитного голодування.
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