Більш як півроку на кредитній дієті. Україна чекає на транш від МВФ у майже півтора мільярда доларів. Ці гроші ми мали отримати ще у 2020 році, а до кінця цього року сума мала подвоїтись. Але, перефразовуючи приказку - "а Вашингтон і нині там". А ми без грошей.

Кілька місій Фонду закінчилися нічим. Бо Україна так і не виконала обов'язкового пакету реформ: не запрацювала вища рада правосуддя, немає закону про НАБУ, не скорочено дефіцит бюджету. Та й ручне регулювання ринку газу стало ще одним стоп-краном.

Деякі економісти переконували: "Кредити - не панацея. Виживемо й без них". Але вже навіть міністр фінансів визнав - Україні стає некомфортно від такого довгого кредитного голодування.