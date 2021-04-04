ЦВК сьогодні оголосила переможця довиборів у 87 окрузі на Івано-Франківщині. Ним став Василь Вірастюк - від "Слуг народу". Олександр Шевченко від партії "За майбутнє" - другий. І різниця між кандидатами півтора відсотка голосів.

Взагалі ці довибори, а особливо підрахунок голосів видалися дуже скандальними. У будинку окружкому шукали вибухівку. ЦВК двічі міняла голову та членів комісії. Підрахунок - затягувався. А в Надвірну навіть приїхав цілий депутатський десант - 28 "слуг" на чолі з Миколою Тищенком - на підтримку Вірастюка. У підсумку голосування на п'яти виборчих дільницях визнали недійсними. В ОПОРі заявили про недотримання на окрузі № 87 права виборців на чесне встановлення підсумків голосування. А Олександр Шевченко своєї поразки не визнає, і обіцяє судитися.

Олександр Шевченко, кандидат у народні депутати України: