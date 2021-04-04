У ЦВК оголосили переможця довиборів у 87 окрузі на Івано-Франківщині [ Редактировать ]
ЦВК сьогодні оголосила переможця довиборів у 87 окрузі на Івано-Франківщині. Ним став Василь Вірастюк - від "Слуг народу". Олександр Шевченко від партії "За майбутнє" - другий. І різниця між кандидатами півтора відсотка голосів.
Взагалі ці довибори, а особливо підрахунок голосів видалися дуже скандальними. У будинку окружкому шукали вибухівку. ЦВК двічі міняла голову та членів комісії. Підрахунок - затягувався. А в Надвірну навіть приїхав цілий депутатський десант - 28 "слуг" на чолі з Миколою Тищенком - на підтримку Вірастюка. У підсумку голосування на п'яти виборчих дільницях визнали недійсними. В ОПОРі заявили про недотримання на окрузі № 87 права виборців на чесне встановлення підсумків голосування. А Олександр Шевченко своєї поразки не визнає, і обіцяє судитися.
Олександр Шевченко, кандидат у народні депутати України:
Хто дійові особи цієї фальсифікації? Скажу, це окремі члени окружної комісії, це влада, депутати від провладної фракції СН і, увага, силові структури. Під час перерахунку бюлетенів на дільниці, де я мав величезну перевагу, виявлено крадіжки бюлетенів. На кількох дільницях взагалі відмінили результати виборів. Загалом в мене було викрадено 933 голоси. Крадіжки бюлетенів сталось під час незаконного блокування бійцями СБУ будівлі окружної комісії. 6 годин виборча документація була під абсолютним контролем СБУ. Вони вивезли з будівлі всіх членів окружної комісії, спостерігачів, довірених осіб кандидата, журналістів і представників громадських організацій, які спостерігали за виборчим процесом.
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