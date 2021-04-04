Цього тижня темою номер один в Кишиневі була… Україна. А точніше, десятки санаторіїв та баз відпочинку на нашому чорноморському узбережжі. Ще з радянських часів вони належали Молдові... поки на них не накинули оком українські комерсанти.

Про недипломатичну війну за молдавські курорти в Україні та скандальні оборудки, під приціл яких навіть потрапило ціле консульство - дивіться далі.

Як захопити консульство?

Существует сговор по поводу многих объектов! Лакомые кусочки.

А крім дипустанови, - ще й кілька елітних санаторіїв в Одесі, Трускавці та бази відпочинку на березі моря?

Они хотели втихаря это сделать.

Гадаєте, це неможливо? Це реальна історія українсько-молдовського скандалу.

Він вибухнув з такою силою, що президентка Молдови Майя Санду навіть скликала термінове засідання Радбезу.

Мая Санду, президент Молдови:

Тема, яку обговорювали сьогодні, пов'язана з нецільовим використанням та привласненням майна Республіки Молдова на території України.

А в епіцентрі скандалу кілька українських бізнесменів, чиновників та… одна українська жінка. Хто вона? І чому через неї терміново зібрався Радбез Молдови?

Щоб зрозуміти масштаб оборудки, нам довелось перегорнути календар на 40 років назад.

В промышленные центры страны отправляет Молдавия плод своих богатых садов!

Квітучий сад: так Молдову, - тоді Молдавію називали в радянські часи. На овочах, фруктах та винах республіка заробляла чимало грошей. І вкладала їх, зокрема, в... Україну.

Артем Филипенко, експерт Національного інституту стратегічних досліджень:

Приділялося уваги тоді будівництву різного роду баз відпочинку і зрозуміло, що улюбленим місцем було чорноморське узбережжя.

Санаторії, профілакторії, бази відпочинку та навіть гранітні кар'єри! Загалом кілька сотень молдовських об'єктів по всій Україні. Після розпаду Союзу на більшість з них, як то кажуть, накинули оком бізнесмени. Тільки за останні роки Молдова майже втратила зо два десятки комплексів на елітних курортах України.

Олександр Слусарь, заступник голови парламенту Республіки Молдова:

Для меня очевидно, что существует сговор по поводу многих объектов! Лакомые кусочки - часть из них уже ушла в частные руки людей из Украины и понятно, что все это делается при интересе в первую очередь молдавских чиновников.

Найскандальніший об'єкт - санаторій "Молдова" в одному з найдорожчих районів Одеси - Аркадії. Майже п'ять гектарів золотої землі біля моря. Затишні алеї, невеликий парк. Фактично останній зелений куточок серед кам'яних джунглів узбережжя. Навколо - багатоповерхівки.

Лілія Леонідова, депутат Одеської міськради:

Там остался один бассейн, где существует подача морской воды. Говорить, о полезности для одесситов - это не сказать ничего. Чем он еще уникален - тем, что он, в принципе, один из пяти санаториев, которые остались в городе!

Але на початку "нульових" Молдова порахувала, що утримувати такий величезний, хай і престижний комплекс в Україні, дорого. Тож вирішила продати його одній українській компанії. Втім, фірма до кінця не розрахувалась. Кишинів подав до суду. Вимагав повернути санаторій. Але з'ясувалось: українські комерсанти вже встигли перепродати його в треті руки.

Інтрига - для чого саме бізнесмени викупили санаторій, - протрималась недовго. Журналістам вдалось з'ясувати, що на цьому місці планують звести величезний житловий комплекс. Це попередній ескіз майбутнього ЖК. Як бачимо, на місці існуючих санаторних корпусів - чотири багатоповерхівки та ніякого парку.

Два роки тому нові власники навіть просили Одеську міськраду передати їй землю, на якій стоїть санаторій. 5 гектарів на березі моря. Скандал дістався Кишинева. І за день до голосування в мерії папери відклали.

Юрій Дяченко, активіст громадської організації "Зелений лист":

Они хотели втихаря это сделать - вынести на земельной комиссии городского совета. Но, тем не менее, так как это вышло в публичную плоскость, у них это до конца пока что еще вся эта сделка не произошла!

Молдова виграла битву, але не війну. Бо українські бізнесмени примудрились передати санаторій одному з банків. Той розорився. "Молдову" виставили на торги. І його придбала вже четверта українська фірма.

Ярослав Берендаков, журналіст-розслідувач:

Они сделали очень хитро, более сложную процедуру: то есть это не просто перепродажа была. Для чего эта схема была сделана - для того, чтобы максимально утруднить возвращение имущества санатория правительству Молдовы!

І поки між Україною та Кишиневом лютував корупційний ураган, на тихій, сусідній одеській вулиці, де розташоване генеральне консульство Молдови, розгорались геть не дипломатичні пристрасті. Причому з таким розмахом, що президентці довелось скликати з цього приводу Радбез.

Мая Санду, президент Молдови:

Тема, яку обговорювали сьогодні, пов'язана з нецільовим використанням та привласненням майна Республіки Молдова на території України. Найперше треба вивчити ситуацію стосовно Консульства Республіки Молдова в Одесі та санаторію "Молдова" у Трускавці.

Консульство Молдови. Стара радянська будівля, що покрилась тріщинами. Здавалось би, ну що тут можна вкрасти чи захопити? Та тут, як в анекдоті: "не людина прикрашає місце, а місце - людину". Поруч, як і в історії з санаторієм, шмат елітної одеської землі. Кілька років тому молдавські чиновники вирішили покращити умови своїх дипломатів і обміняти стару будівлю консульства на нову приватну садибу, яка належить українці. В гіршому районі і майже без землі. Спочатку оборудку схвалили, але після зміни влади Кишинів навідріз відмовився мінятись. І заявив, їхнє консульство коштує на 300 000 доларів дорожче.

Олександр Слусарь, заступник голови парламенту Республіки Молдова:

Оценка была специально так подогнана, что земельный участок, который абсолютно неравнозначный, неравноценный и намного дешевле, чем тот участок и те строения, которые есть под консульством Республики Молдова. Потом это решение было отменено, но оспорено в судебной инстанции и в первой инстанции Молдова проиграла.

За словами віцеспікера молдовського парламенту, зараз Кишинів воює з українкою вже в апеляційному суді.

Нам вдалось з'ясувати, що вона живе під Києвом. Має фірму, яка займається комп'ютерним програмуванням. Але коментувати боротьбу за консульство жінка відмовилась.

Ірина підприємниця, судиться з урядом Молдови за консульство в Одесі:

Я зараз не буду давати ніяких коментарів. - На якому етапі зараз знаходиться ця справа з консульством? - Це ви можете подзвонити в консульство і запитати - на якому етапі зараз справа? - Там нам розкажуть якусь свою версію. Я так розумію, що версії кардинально різні можуть бути. - Може і так.

Лихоманить не тільки молдовські будівлі на чорноморському побережжі, а й у курортному Трускавці. Саме про один з таких санаторіїв згадувала Мая Санду на останньому Радбезі.

Санаторій "Молдова". 12 поверхів, дві сотні номерів, басейни і навіть власний невеликий парк. Торік усе це намагались захопити рейдери. Принаймні, так описував ситуацію попередній директор санаторію. Але насправді, рейдерське захоплення виявилось… звичайним аудитом, який проводив уряд Молдови.

Юрій Скрипник, директор санаторію "Молдова":

На момент проверки когда она состоялась, были некоторые непонимания с прошлым руководителем. И было заявлено, что рейдерский захват санатория.

Після перевірки бунтівний керівник звільнився. А новий виявив - крісло директора санаторію було "золотим".

Юрій Скрипник, директор санаторію "Молдова":

Когда я приступил к обязанностям, я пересмотрел все договора по поставки продуктов, перезаключил все договора. На сегодняшний день мы снизили эту сумму на 30%, питание стало намного лучше.

Тепер справа за молдовськими правоохоронцями. Вони мають перевірити - чому популярний в Україні курорт за попереднього керівництва несподівано погруз у боргах. І як виграти суд за одеське консульство? Президентка Молдови дала Генпрокуратурі час до середини квітня.