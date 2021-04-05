У Києві проведуть масштабні карантинні інспекції [ Редактировать ]
Перевірки та штрафи на 34 тисячі гривень чекають столичні офіси у період локдауну. Керівник головного управління Держпродспоживслужби Києва - Олег Рубан - анонсував масштабні інспекції дотримання карантинних норм.
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