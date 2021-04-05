LG прекращает производство смартфонов [ Редактировать ]
Источник: LG
Южнокорейская компания LG Electronics прекращает производство смартфонов, чтобы сосредоточить свои усилия в таких секторах, как электромобили, интернет вещей и решения для бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Такое решение принял совет директоров LG Electronics. Производство мобильных телефонов будет свернуть к 31 июля.
Стратегическое решение LG выйти из очень конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты для электромобилей, подключаемые устройства, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы.
Текущий ассортимент смартфонов по-прежнему доступен для продажи, также компания продолжит предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения для клиентов уже существующих мобильных продуктов в течение определенного периода, который зависит от региона.
LG Electronics известна тем, что часто выпускает экспериментальные устройства, вроде недавно выпущенного LG Wing с необычной конструкцией. Вот перечень достижений компании:
- LG Optimus 3D – первый в мире смартфон со стереоскопическим экраном.
- LG Optimus 2X – первый в мире смартфон с 2-ядерным процессором.
- LG Optimus 4X HD – первый в мире смартфон с 4-ядерным процессором.
- LG G Pro – первый смартфон с батареей емкостью свыше 3000 мАч.
- LG G Flex – первый в мире смартфон с гибким экраном.
- LG G8X ThinQ™ Dual Screen – необычный смартфон с двумя отдельными экранами.
- LG V10 – уникальный смартфон с двумя экранами.
Подразделение LG Mobile Communications выпускало мобильные телефоны c 1990-х годов. Южнокорейский производитель электроники когда-то входил в тройку мировых лидеров на рынке смартфонов.
В январе 2021 года LG Electronics сообщила, что терпит убытки на протяжении 23 кварталов подряд. За этот срок она потеряла около $4,5 млрд. Подразделение LG Mobile Communications выпускало мобильные телефоны c 1990-х годов.
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