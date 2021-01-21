Один из самых знаменитых лидеров на рынке потребительской электроники LG Electronics собирается отказаться от выпуска смартфонов. Как сообщает The Verge, компания рассматривает возможность навсегда отказаться от своего мобильного бизнеса.

Несмотря на то, что по части бытовой электроники и телевизоров у южнокорейского производителя все хорошо, то рынок смартфонов для LG оказался катастрофически убыточным.

В III квартале 2020 года LG поставила 6,5 миллиона смартфонов, что на 7,2 миллионов меньше по сравнению с тем же кварталом годом ранее. Более того, за последние 5 лет компания потеряла около 4,5 миллиардов долларов и удерживает лишь 2% доли мирового рынка.

Первый провальный смартфон компании - LG G5

На этом фоне генеральный директор Квон Бонг Сок сообщил сотрудникам во внутренней служебной записке, что в LG Electronics грядут большие изменения, сообщает Korean Herald.

"Поскольку конкуренция на мировом рынке мобильных устройств становится все более жёсткой, LG пора сделать неприятный, но верный выбор. Компания рассматривает все возможные меры, включая продажу и сокращение бизнеса смартфонов", — говорится в сообщении.

Эта новость появилась после того, как в начале 2021 года корейский сайт Elec заявил, что LG собирается объявить о своем уходе с рынка смартфонов.

Последний инновационный смартфон LG Wing не оправдал ожиданий

Тем не менее, LG всегда пыталась удивить своих потребителей и не стеснялась экспериментировать. За время своего существования компания выпустила массу интересных моделей:

LG Optimus 3D – первый смартфон со стереоскопическим экраном.

LG Optimus 2X – первый смартфон с 2-ядерным процессором.

LG Optimus 4X HD – первый смартфон с 4-ядерным процессором.

LG VU – смартфон с квадратным экраном.

LG G2 – первый смартфон с процессором Snapdragon 800.

LG G Flex – первый гибкий смартфон.

LG G4 – смартфон с кожаным корпусом.

LG V10 – смартфон с двумя экранами.

LG G5 – смартфон с модульным форм-фактором.

LG G8X ThinQ – смартфон с двумя отдельными экранами.

LG Wing – смартфон с поворотным экраном в форм-факторе ротатора.

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Однако последние нововведения не приносили ни хорошей прибыли, ни интереса со стороны потребителей. В итоге бизнес смартфонов LG демонстрировал операционные убытки за последние 23 квартала подряд.

Несмотря на опровергающие слухи, южнокорейский бренд, вероятно, откажется от выпуска смартфонов в 2021 году. Есть вариант, что бренд могут продать китайским компаниям, как это произошло с Nokia.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как LG представила первый смартфон с растягивающимся экраном. В то же время Samsung прекращает выпуск ЖК-телевизоров.