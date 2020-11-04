Корейская компания LG Electronics разрабатывает смартфон с выдвижным или растягивающимся дисплеем, о чем компания объявила в сентябре во время презентации LG Wing, передает portaltele.com.ua.

Теперь же стало известно о том, что LG Electronics зарегистрировала торговую марку LG Rollable для использования в Европе.

Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза подтверждает, что эта торговая марка может использоваться с различными устройствами, в частности, со смартфонами. Также в описании говорится, что устройство может поддерживать стилус.

Экран этого устройства может выдвигаться, а при необходимости прятаться в корпусе.

Устройство, которое разрабатывается под кодовым названием Project B, предположительно, будет выпущено в марте 2021 года.

Ранее мы писали о том, что Huawei представила новую линейку смартфонов Mate 40.