LG представила первый смартфон с растягивающимся экраном (фото) [ Редактировать ]
Корейская компания LG Electronics разрабатывает смартфон с выдвижным или растягивающимся дисплеем, о чем компания объявила в сентябре во время презентации LG Wing, передает portaltele.com.ua.
Теперь же стало известно о том, что LG Electronics зарегистрировала торговую марку LG Rollable для использования в Европе.
Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза подтверждает, что эта торговая марка может использоваться с различными устройствами, в частности, со смартфонами. Также в описании говорится, что устройство может поддерживать стилус.
Экран этого устройства может выдвигаться, а при необходимости прятаться в корпусе.
Устройство, которое разрабатывается под кодовым названием Project B, предположительно, будет выпущено в марте 2021 года.
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