LG Electronics начинает масштабную реструктуризацию убыточного подразделения по производству смартфонов. Последние годы популярность моделей южнокорейского бренда сильно снизилось и бизнес начал терпеть убытки. Компания пошла на радикальные меры.

Как сообщает Reuters, LG Electronics прекратит лично производить смартфоны бюджетного и среднего ценового диапазона – этим будут заниматься аутсорсинговые компании. Таким образом, сторонние производители получат возможность выпускать свои малоизвестные телефоны под известным мировым брендом LG.

Также для спасения бизнеса и уменьшения убытков были упразднены целые подразделения мобильного направления. Эти шаги должны помочь компании сосредоточить свои усилия на премиальном сегменте, в котором у компании есть небольшой успех и преданная аудитория.

LG Wing - последний смартфон компании со смелым дизайном в топовом сегменте

LG Electronics известна тем, что часто выпускает экспериментальные устройства, вроде недавно выпущенного LG Wing с необычной конструкцией. Вот перечень достижений компании:

LG Optimus 3D – первый в мире смартфон со стереоскопическим экраном.

LG Optimus 2X – первый в мире смартфон с 2-ядерным процессором.

LG Optimus 4X HD – первый в мире смартфон с 4-ядерным процессором.

LG G Pro – первый смартфон с батареей емкостью свыше 3000 мАч.

LG G Flex – первый в мире смартфон с гибким экраном.

LG G8X ThinQ™ Dual Screen – необычный смартфон с двумя отдельными экранами.

LG V10 – уникальный смартфон с двумя экранами.

Южнокорейский производитель электроники когда-то входил в тройку мировых лидеров на рынке смартфонов. Сегодня компания даже не входит в первую семерку. Мобильный бизнес LG терпит убытки вот уже 22 квартала подряд.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Samsung прекращает выпуск ЖК-телевизоров. Также недавно LG выпустила телевизор-рулон за 2,5 млн гривен.