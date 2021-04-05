Продление карантина после 16 апреля: в КГГА сделали заявление [ Редактировать ]
Заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил о том, что решение о продлении ужесточенного локдауна в Киеве будет принято на следующей неделе. Он отметил, что местная власть наблюдает за динамикой заболевания коронавируса в городе.
В понедельник будем видеть динамику по COVID. В первую очередь нас интересует уровень госпитализации, уровень занятых коек с кислородом. По результатам недели будем принимать решение, что нам делать дальше: продлевать или останавливать это 16-го апреля.
Отметим, локдаун в Киеве будет длиться с 00:00 5 апреля до 16 апреля. Смягчение ограничений возможно раньше установленного срока, но только если Киев выйдет из "красной" зоны.
Ранее мы писали о том, что изменилось в городе с 5 апреля. Также сообщалось, что с 3 апреля в Винницкой области ужесточают карантин. Также Запорожье вводит строгий карантин.
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