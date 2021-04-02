С 3 апреля в Винницкой области ужесточают карантин: что запрещено [ Редактировать ]
В Винницкой области ужесточают карантин. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.
Новые ограничения будут действовать с 3 по 12 апреля.
Что будет запрещено в области с 3 апреля:
- проведение всех массовых мероприятий;
- прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры;
- прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;
- деятельности культовых сооружений и помещений, обустроенных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения;
- проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;
- посещение учреждений образования учащихся 1-11 классов, кроме соискателей учреждений дошкольного и специального образования.
Отметим, Винницкая область находится в "оранжевой" зоне карантина.
Читайте также, из-за тяжелой ситуации с коронавирусом локдаун в Киеве ужесточат с 5 апреля. Тенденции к улучшению ситуации в городе сейчас нет, более того, наблюдается тенденция к коллапсу медицинской системы, общепиты продолжат работать на доставку или на вынос, а продуктовые ярмарки с 1 апреля отменяются.
Кроме того, в столице карантинные ограничения могут продлить после 16 апреля из-за роста случаев заболеваемости коронавируснлй инфекцией. Киевские власти не могут спрогнозировать развитие заболеваемости COVID-19 в ближайшее время.
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