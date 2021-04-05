С понедельника, 5 апреля в Киеве меняются условия карантина. Они стали жестче и продляться с 00:00 5 апреля до 16 апреля. Однако, если до этого времени Киев выйдет из "красной" зоны, условия карантина смягчатся.

Так, проезд в транспорте теперь будет осуществляться только по специальным пропускам, предназначенным для работников предприятий критической инфраструктуры.

Кроме того, школы уходят на дистанционное обучение, перестают работать детские сады.

Транспорт

Проезд в транспорт будет осуществляться по специальным пропускам, получить которые могут работники критических сфер жизнеобеспечения. Отметим, что количество таких пропусков также ограничено, всего их будет 400 тысяч штук.

При этом, чтобы осуществить поездку, необходимо будет иметь при себе не только пропуск, но удостоверяющий личность документ, а также маску. Специальный пропуск не дает право на бесплатный проезд - оплата производится на общих основаниях.

Кто может получить спецпропуск:

медработники,

спасатели,

военнослужащие,

работники госструктур,

работники ЖКХ,

социальной сферы,

работники сферы транспорта,

работник сферы торговли

Смотрите также инструкцию, как получить специальный пропуск.

Без пропуска могут воспользоваться общественным транспортом:

работники ГСЧС,

работники Национальной полиции, при наличии служебных удостоверений и средств индивидуальной защиты;

призывники на срочную службу - при наличии повесток, документов и масок.

Метро

Метро будет работать в обычном графике. При этом, количество поездов сокращать также не будут. Наличие пропусков и документов будут проверять на входе станций.

Междугороднее сообщения

Междугороднее транспортное сообщение локдаун не коснется, транспорт будет работать по прежнему графику.

Движение поездов через Киев "Укрзализныця" ограничивать не будет. Решение о приостановке движения ж/д транспорта может быть вынесено только специальным распоряжением комиссии по ТЭБ и ЧС.

Сады и школы

С 5 апреля все школы переходят на дистанционный тип обучения. Отметим, что все детские сады также прекращают работу. Учебный процесс во всех внешкольных образовательных учреждениях также останавливается.

Что еще запрещено?

Что разрешено?

Ранее сообщалось, что с 3 апреля в Винницкой области ужесточают карантин. Также Запорожье вводит строгий карантин.

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