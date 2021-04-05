В понедельник, 5 апреля, мэр города Львова Андрей Садовой заявил о возможности введения полного локдауна в связи с тем, что ситуация с коронавирусом не идет на улучшение, передает пресс-служба Львовского городского совета.

По его словам, в городе 1112 человек госпитализированы в городские медицинские учреждения. Люди продолжают поступать каждый день. За вчера поступило 46 новых тяжелобольных пациентов, отметил он.

Что касается карантина, то пока все без изменений, но если пойдет ухудшение, то могут закрыть все: и авиа, и железнодорожное сообщение со Львовом.

В городе продлили локдаун минимум до 12 апреля, транспорт работает в режиме спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен. Все детские сады перешли в режим дежурных групп для детей, родители которых работают.

Ранее мы писали о том, что изменилось в городе с 5 апреля. Также сообщалось, что с 3 апреля в Винницкой области ужесточают карантин. Также Запорожье вводит строгий карантин.

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