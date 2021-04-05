В Полтаве люди вышли на протесты [ Редактировать ]
В понедельник, 5 апреля, в Полтаве предприниматели снова вышли на митинги. Они протестуют против жестких условий карантина.
Об этом сообщает местное издание "Змист".
Предприниматели, которые работают на рынках Полтавы, второй раз вышли на протест из-за усиления карантина. Они говорят, что очередной локдаун ударит по малому бизнесу.
На прошлой неделе представители митингующих имели разговор с руководством Полтавской ОГА. Им сообщили, что отменить ограничения на работу рынков в настоящее время невозможно.
Ранее мы писали о том, что изменилось в городе с 5 апреля. Также сообщалось, что с 3 апреля в Винницкой области ужесточают карантин. Также Запорожье вводит строгий карантин.
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