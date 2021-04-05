В Киеве дополнительно напечатали 100 тысяч спецпропусков на транспорт. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Пропуск можно будет получить 5-6 апреля.

Указано, что видано уже 437 тысяч специальных пропусков для пользования общественным транспортом. В целом же напечатали 500 тысяч пропусков.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил:

Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 тысяч спецпропусков. На сегодня должны выдать еще 63 тысячи пропусков... Все, кто не получил пропуска, дополучат их в понедельник или вторник.

Чиновник подчеркнул, что в первую очередь спецпропуска получили медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные.

В понедельник, 5 апреля, на маршруты столицы вышли более 1130 единиц подвижного состава, то есть весь наземный коммунальный общественный транспорт.

Метрополитен также работает в обычном режиме, тоже по спецпропускам, но с ограничением на вход. Такая мера необходима для предотвращения скопления пассажиров в вестибюлях и на платформах станций. Маршрутки в городе также работают в режиме спецперевозок.

По его словам, за соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте следят работники полиции и "Муниципальной охраны".

Смотрите также инструкцию, как получить специальный пропуск. Также мы собрали для вас главные правила и запреты, которые действуют в Киеве с 5 апреля.

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