Локдаун с 5 апреля: как получить спецпропуск на транспорт (инструкция) [ Редактировать ]
С 5 апреля в Киеве вводят локдаун, ужесточаются карантинные требования, вплоть до работы общественного транспорта только по специальным пропускам. Об этом говорится в постановлении комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, опубликованном на сайте КГГА.
Для того чтобы получить спецпропуск для проезда в общественном транспорте руководитель предприятия или организации должен прислать письмо для директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского горсовета.
В письме необходимо будет указать:
- название предприятия;
- обоснование необходимости получения спецпропусков;
- обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;
- реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия - адреса и района. Киева;
- контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.
Контактному лицу сообщат о месте и времени получения спецпропусков после рассмотрения запроса.
Количество спецпропусков ограничено, а заявления от физических лиц приниматься не будут. Также в ведомстве подчеркнули, что оплата проезда будет осуществляться на общих основаниях.
Письма с заявлением на получение спецпропуска на транспорт необходимо подавать в Департамент транспортной инфраструктуры по адресу: ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж, или на электронную почту: [email protected]
Напомним, из-за тяжелой ситуации с коронавирусом локдаун в Киеве ужесточат с 5 апреля. Если не принять радикальные меры, может случиться коллапс медицинской системы, общепиты продолжат работать на доставку или на вынос, а продуктовые ярмарки с 1 апреля отменяются.
Кроме того, заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил о том, что с 5 апреля в столице маршрутки, троллейбусы, метро и другие виды общественного транспорта, будут работать по спецпропускам. Уже есть отработанные правила выдачи пропусков, вся информация об этом будет опубликована.
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