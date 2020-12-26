Пустыни являются идеальными местами для возведения солнечных ферм. Так, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) находится крупнейшая в мире комплексная солнечная ферма, а вскоре будет построена еще одна, с удвоенной мощностью.

Национальная энергетическая компания Абу-Даби (TAQA) получила финансирование от семи международных банков для проекта независимого производителя энергии в Аль-Дафра. Строительство нового объекта начнется в ближайшее время, а его ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год, сообщает sundries.com.ua.

Читайте также В Microsoft изобрели ноутбук на солнечной энергии

Отмечается, что, говоря о мировом рекорде, речь идет о солнечных фермах в виде единого комплекса на общей площадке.

Сейчас в ОАЭ работает крупнейшая в мире комплексная солнечная электростанция "Нур Абу-Даби" производительностью 1,17 ГВт на основе 3,2 млн солнечных панелей.

Новая солнечная ферма в Аль-Дафра под управлением компании IPP Al-Dhafra Solar PV также будет создана единым комплексом на общей площадке, что сделает ее самым мощным "сольным" проектом в мире с мощностью около 2 ГВт. На создание поля уйдет около 4 млн солнечных панелей.

Ожидается, что новая ферма обеспечит электроэнергией около 160 тыс. домов и будет поставлять электричество компании Emirates Water and Electricity Co, которая сама распорядится излишками.

Ранее сообщалось, что в Японии разработали "солнечные" паруса для кораблей. Высота выдвижных парусов составляет 6 м. Конструкция позволяет модернизировать их в течение всего периода эксплуатации судна с учетом будущих технологий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.