Олімпійські ігри святкують 125-річчя відновлення [ Редактировать ]
Сьогодні відзначають 125-річчя відновлення Олімпійських ігор. 1896 року змагання відбулися в Афінах. Тоді вони тривали 10 днів. А на трибунах стадіону "Панатінаїкос" зібралось понад 80 тисяч глядачів.
В іграх взяли участь 241 спортсмен з 14 країн. Найбільше нагород завоювали американські, грецькі та німецькі спортсмени.
В індивідуальному заліку першість здобув німець - Карл Шухманн. Він виборов аж чотири золоті медалі з гімнастики та боротьби.
по теме
На эстафете олимпийского огня в Японии погас факел, его повторно зажгли. Эстафета в настоящий момент проходит на территории японской префектуры Фукусима
Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса
Китай присоединился к инициативе COVAX
Олімпійський факел запалено! У Японії стартувала естафета олімпійського вогню. Щоправда, вогонь на одному з перших етапів погас - довелося запалювати із запасної лампадки
Документ был подписан главой государства 23 марта