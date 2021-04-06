В іграх взяли участь 241 спортсмен з 14 країн

Сьогодні відзначають 125-річчя відновлення Олімпійських ігор. 1896 року змагання відбулися в Афінах. Тоді вони тривали 10 днів. А на трибунах стадіону "Панатінаїкос" зібралось понад 80 тисяч глядачів.

В іграх взяли участь 241 спортсмен з 14 країн. Найбільше нагород завоювали американські, грецькі та німецькі спортсмени.

В індивідуальному заліку першість здобув німець - Карл Шухманн. Він виборов аж чотири золоті медалі з гімнастики та боротьби.