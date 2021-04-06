На Донбассе за минувшие сутки боевики вели огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба 92-ой отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

В результате погибли двое украинских военных - Владислав Мороз и Виктор Гелебрант.

Младший сержант Виктор Гелебрант был убит выстрелом в голову из стрелкового оружия. 49-летний боец находился на боевом дежурстве, когда в него выстрелил снайпер.

О смерти Владислава Мороза сообщается на сайте Монастырищенской городской громады.

Погибший, житель села Халаидово, проходил службу по контракту. 5 апреля в результате обстрела позиций украинских защитников от снайперского огня погиб от пулевого ранения близ населенного пункта Спартак Ясиноватского района Донецкой области.

Ранее сообщалось, что возле Шумов на Донбассе погиб украинский военный. Он подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве. Также были ранены двое военных и гражданский.

Мы также писали о том, что Владимир Зеленский провел большое совещание по Донбассу. На совещании в Офисе президента присутствовали генералы, военные и представители разведки.

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