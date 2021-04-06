Імітація замість підтримки. Українській уряд лише розповідає про допомогу малому та середньому бізнесу, який не може працювати через карантин. А насправді людей залишили напризволяще, - заявляють в опозиції.

Що з цього приводу думають самі підприємці?

Грошова допомога підприємцям, які опинились у червоних зонах карантину! Уряд обіцяє: вже наступного тижня мобільний додаток "Дія" почне реєстрацію для відповідних виплат. Сума, так само як і в попередній локдаун, 8 тисяч гривень - підприємцям та їхнім найманим робітникам.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Це важливий крок, який допоможе нашим підприємцям пережити чергову хвилю коронавірусу, а також не звільняти людей під час жорстких обмежень - адже фактично держава допомагає підприємцям платити частину заробітної плати своїм працівникам.

Немає слів - лише посмішки! Так на слова прем'єра реагує бізнесмен з Одеси Володимир Чорний. Розповідає: ще минулого разу допомогу отримали менше ніж половина його колег. Тисячі підприємців, які не працювали під час карантину, не змогли нею скористатися. Усе - через плутанину з видами діяльності, на які поширюється програма. Тепер чекають те саме!

Володимир Чорний, віце-президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців:

Восемь тысяч - это совсем не та помощь, которая нужна от государства. Государство, если бы уже помогало, то могло помочь конкретно какими-то налоговыми каникулами - допустим, снижением налогов вообще для предпринимателей!

З підприємцями згодні й в українській опозиції. Тут наводять цифри: протягом року від початку пандемії свою діяльність змушені були припинити близько чверті підприємців малого та середнього бізнесу.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Мы должны сформировать системный подход, во-первых, по отмене проверок, по отмене налогового бремени на время локдауна и по поддержанию - финансовому поддержанию - предпринимателей во время локдауна, выхода из него и входа в него. Правительство пытается делать жалкие шаги навстречу предпринимателям, заявляет об этом громогласно, во всеуслышание, но этих шагов недостаточно для того, чтобы просто поддержать на плаву, не говоря о развитии. Еще раз скажу, что каждый пятый предприниматель в Украине уже закрылся, каждый четвертый - под угрозой закрытия!

В опозиції вважають: влада має спростити умови отримання такої допомоги і взагалі пом'якшити карантинні обмеження для бізнесу.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Это помимо того, что 8 тысяч гривен - это, конечно же, капля в море для любого предпринимателя. Мы все видим, сколько в Европе выделяют предпринимателям: это тысячи и тысячи, а в некоторых случаях и десятки тысяч евро. И мы прекрасно понимаем, что 300 долларов - это ни о чем. Поэтому я считаю, что действующая власть, как обычно, издевается над своим народом и если б эта власть действительно была народная, то они бы предусмотрели нормальные компенсации, сопоставимые с европейскими, потому что у нас ведь коммуналка европейская, а компенсации и зарплаты почему-то у нас украинские!

Щодо позиції уряду, то він також закликав місцеві органи влади здійснювати доплати бізнесу в межах свого регіону. Але депутати кажуть: місцеві бюджети зараз ледь тримаються. І де знайти додаткові кошти - невідомо.