Во вторник, 6 апреля, из-за обстрела насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода была обесточена. Водоснабжение остановлено в 49 населенных пунктах. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

Станция расположена в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка.

Из нее вода подается на четыре фильтровальные станции: Карловскую (водоснабжение городов: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; пгт: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанне, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; сел: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка), Великоанадольскую (водоснабжение городов: Волноваха, Докучаевск, Угледар, пгт Еленовка и Новотроицкое, села: Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное), Старокримские № 1, № 2 (водоснабжение Мариуполя, поселков Сартана и Старый Крым)

В ОГА отметили:

К счастью, работники станции смогли укрыться в бомбоубежище, пока жертв обстрела нет. Завтра саперы, энергетики, работники Воды Донбасса и другие специалисты осмотрят место обстрела, чтобы определиться с перечнем работ. Сможем начать их выполнять, когда получим гарантии соблюдения режима тишины под мониторингом миссии ОБСЕ.

Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. В результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.