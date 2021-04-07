На Донбасі продовжують гинути українські військові [ Редактировать ]
Двоє українських військових загинули на Сході минулої доби. Неподалік Невельського противник атакував з мінометів і гранатометів. Один армієць зазнав смертельного поранення.
Окрім цього, в іншому районі ще один військовослужбовець загинув унаслідок вибуху міни. На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
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