Скандальні харчові тендери Міноборони вартістю майже 6 млрд грн, які усі дісталися одній фірми, одговорять на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони. Про це у заявив член комітету, народний депутат від фракції "Слуга народу", представник Президента в КСУ, Федір Веніславський.

"Питання вивчимо і проблему піднімемо. Такі речі потребують безумовної реакції. Не виключено, що на наступному тижні у нас буде пленарне засідання, і тоді ми це питання можемо розглянути.

Я буду його ініціювати, адже ми маємо дослідити – хто, і на яких підставах і продукти харчування якої якості доставляє чи доставлятиме у ЗСУ", - сказав він.

Нардеп додав, що до організації харчування військовослужбовців є на разі багато запитань.

"Що стосується загалом організації харчування у ЗСУ – дійсно, у нас на комітеті це питання обговорювалося, і неодноразово", - додав Веніславський.

Мова про серію тендерних процедур, в результаті яких МО віддало декілька держпідрядів щодо організації харчування для військових компанії "Військсервіс-волонтер". Загальна вартість контрактів сягає майже 6 млрд грн. Сама компанія стала фаворитом продуктових закупівель оборонного відомства, незважаючи на безліч скандалів і навіть кримінальні провадження за фактами ймовірної причетності до відмивання бюджетних коштів.

Крім того, з вини "Військсервіс-волонтер" мали місце випадки масових отруєнь військових, про що писали "Наші гроші".

Згідно з даними волонтерів, ТОВ "Військсервіс-волонтер" зараз годує українських військових "як тварин" і після перемоги в черговому багатомільярдному тендері "поставляє на передову гнилі, перемерзлі овочі, фрукти і арабську курятину найгіршої якості".

Зауважимо, що перемогу "Військсервіс-волонтеру" у тендерах МО, АМКУ визнав незаконною, зобов’язавши Міноборони скасувати результати аукціонів.

У ЗМІ скандал з цього приводу охрестили, як "халімонгейт".

Заступник міністра оброни Ігор Халімон, реагуючи на звинувачення, з одного боку підтвердив, що постачальники часто "недотримуються умов договорів щодо асортименту, кількості, якості та строку поставки", але з іншого – натякнув на першочергову відповідальність у такому разі "командирів на місцях". Хоч ті і не визначають умови та учасників тендерних процедур Міноборони.