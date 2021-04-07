А з вакцинацією у нас ситуація така: загальна кількість щеплених 320 тисяч українців. При цьому на всю цю кількість другу дозу "Ковішилду" отримали лише... двоє. За останню добу - вакцинували понад 15 тисяч людей, окрім жителів Київської області.

У регіоні щеплень не роблять уже чотири дні, бо закінчилася сироватка! Але щеплення мають поновити - в область привезли додаткові 5 тисяч доз. Загалом ситуація з вакцинацією в країні проблемна. По-перше, потрібні гроші:

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я: