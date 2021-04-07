В Україні зупинилася вакцинація: закінчилась індійська сироватка [ Редактировать ]
А з вакцинацією у нас ситуація така: загальна кількість щеплених 320 тисяч українців. При цьому на всю цю кількість другу дозу "Ковішилду" отримали лише... двоє. За останню добу - вакцинували понад 15 тисяч людей, окрім жителів Київської області.
У регіоні щеплень не роблять уже чотири дні, бо закінчилася сироватка! Але щеплення мають поновити - в область привезли додаткові 5 тисяч доз. Загалом ситуація з вакцинацією в країні проблемна. По-перше, потрібні гроші:
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:
Щоб виконати національний план і зробити щеплення 70% громадян, нам потрібні додаткові кошти для закупівлі вакцин. Під час формування бюджету на 2021, ми пропонували цифру - 15,1 млрд. А отримали 4. І чітко визначили, що за потреби будуть знайдені відповідні кошти. На сьогодні, ця потреба за нашими підрахунками - близько 6, 5 мільярдів.
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