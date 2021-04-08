Консул України в ОАЕ зустрівся із затриманими українками [ Редактировать ]
12 громадянок України збираються депортувати з Арабських Еміратів - за непристойну поведінку. Їх затримали два дні тому, коли вони позували голяка на балконі одного з дубайських хмарочосів.
Напередодні дівчат відвідав український консул. За його словами, умови тримання у слідчому ізоляторі прийнятні.
Українки забезпечені їжею, медичним наглядом, а консульство України в Дубаї підтримує зв'язок з їхніми рідними. Перед депортацією кожна має сплатити близько тисячі трьохсот доларів штрафу.
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