Їх затримали два дні тому, коли вони позували голяка

12 громадянок України збираються депортувати з Арабських Еміратів - за непристойну поведінку. Їх затримали два дні тому, коли вони позували голяка на балконі одного з дубайських хмарочосів.

Напередодні дівчат відвідав український консул. За його словами, умови тримання у слідчому ізоляторі прийнятні.

Українки забезпечені їжею, медичним наглядом, а консульство України в Дубаї підтримує зв'язок з їхніми рідними. Перед депортацією кожна має сплатити близько тисячі трьохсот доларів штрафу.