Свыше 650 тысяч жителей Германии за день были привиты от коронавируса, что стало рекордным показателем за все время кампании вакцинации. Об этом говорится в опубликованном сообщении Института Роберта Коха, который находится в подчинении Минздрава ФРГ.

По его информации, в среду, 7 апреля, за один день в Германии вакцинировались от коронавируса 656 357 человек. Предыдущий рекорд составлял менее 400 000 прививок за один день.

Для примера, за 7 апреля в Украине от COVID-19 привились 14 313 человек. С начала кампании вакцинации в нашей стране вакцину получили 334 578 человек. Из них получили 1 дозу - 334 576 человек, завершили вакцинацию , то есть получили две положенные дозы препарата - 2 человека.

Между тем в Украине кончается индийская вакцина CoviShield (AstraZeneca). Медики не могут начать использовать препарат CoronaVac производства китайской компании Sinovac, поскольку он все еще проходит лабораторный контроль.

Напомним, что немецкие специалисты считают, что граждане младше 60 лет не должны иммунизироваться второй дозой вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca. Вместо него рекомендуют вводить дозу мРНК-вакцины от компаний Pfizer и Moderna.

Ранее сообщалось, что Германия объявила о привилегиях вакцинированным от COVID.