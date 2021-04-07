Прививки украинцам вакциной от коронавирусной инфекции, разработанным компанией Sinovac Biontech, будут делать после 10 апреля 2021 года. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, точка отсчета иммунизации начнется именно с этой даты, так как препараты Sinovac и CoronaVac в настоящее время проходят лабораторный контроль.

Есть соответствующие сроки лабораторного контроля. Эта вакцина, согласно всем нормативным документам должна пройти лабораторный контроль. 10 апреля заканчивается лабораторный контроль и сразу эта вакцина начнет использоваться для проведения прививок.

Отмечается, что с этими препаратами нету проблем, также глава Минздрава добавил, что успешный исход проверки вакцин полностью гарантирован.

Читайте также. в Минздраве Украины планируют предоставить возможность получить вакцину всем гражданам до конца года. Для того, чтобы обеспечить такую возможность, ведомство Степанова просит у правительства 6,5 миллиардов гривен.

Кроме того, Украина заключила контракт с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины. В ближайшее время Украина ожидает поставок 367 тыс. доз AstraZeneca из Южной Кореи и 117 тыс. доз Pfizer, при этом точные сроки поставки пока неизвестны.

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