К вакцинам РНК относятся препараты от компаний Pfizer и Moderna/ фото: ratusha.if.ua

Специалисты из Германии считают, что граждане младше 60 лет не должны иммунизироваться второй дозой вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca.

Немецкая комиссия по вакцинам STIKO рекомендует людям вместо препарата AstraZeneca вводить через 12 недель дозу мРНК-вакцины.

Пока соответствующие данные не будут доступны, STIKO рекомендует людям до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первой прививки.

Отмечается, что к вакцинам РНК относятся препараты от компаний Pfizer и Moderna. STIKO сообщает, что научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин нет.

Читайте также, Управление по контролю за лекарственными изделиями Великобритании сообщило о регистрации 30 случаев тромбоза после иммунизации препаратом от AstraZeneca. При этом, никаких подобных сообщений с жалобами на вакцину Pfizer/BioNTech к регулятору не поступало

Кроме того, вакцина от коронавирусной инфекции от компаний Pfizer/BioNTech во время третьей фазы испытаний показала эффективность антител в борьбе с COVID-19 до полугода. Также препарат на 100% оказалась эффективной в предотвращении заболевания среди участников испытаний в Южной Африке.

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