Ангела Меркель и Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле, 11 января 2020 года Источник: ТАСС

Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на юго-востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер в разговоре с Меркель традиционно заявил, что "Киев целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения" на Донбассе.

Также Путин подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения украинскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию "прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса".

Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского "Комплекса мер" 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии.

Пресс-служба канцлера ФРГ о темах переговоров Меркель с Путиным и их результатах пока не сообщала.

Напомним, что 30 марта президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры в режиме видеоконференции, на которых обсуждали ситуацию на Донбассе.