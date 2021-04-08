Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на юго-востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер в разговоре с Меркель традиционно заявил, что "Киев целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения" на Донбассе.
Также Путин подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения украинскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию "прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса".
Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского "Комплекса мер" 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии.
Пресс-служба канцлера ФРГ о темах переговоров Меркель с Путиным и их результатах пока не сообщала.
Напомним, что 30 марта президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры в режиме видеоконференции, на которых обсуждали ситуацию на Донбассе.
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