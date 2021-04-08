Україна направила до Гаазького трибуналу матеріали про воєнні злочини Росії. Зокрема, про Іловайську трагедію та бої за Донецький аеропорт. Про це повідомили в офісі генпрокурора.

В серпні 2014 року Росія порушила домовленості про забезпечення біля Іловайська "зеленого коридору" для виходу українських вояків, які склали зброю. Їх цинічно розстріляли з танків та гармат, загинуло 366 військових, понад чотириста - поранено, триста потрапили в полон, 24 - зникли безвісти.

А в січні 2015, під час оборони Донецького аеропорту окупанти запросили режим "тиші" нібито для евакуації тіл загиблих та поранених. І використали перемир'я для мінування позицій ЗСУ. Під час підриву терміналу - загинуло 25 армійців, більше ніж 20 захопили в полон.