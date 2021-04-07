Скандал на конкурсе красоты: с победительницы публично сорвали корону (видео) [ Редактировать ]
Источник: BBC
Конкурс красоты для замужних женщин "Миссис Шри-Ланка" завершился грандиозным скандалом. Об этом сообщает BBC.
Победительницей была объявлена Пушпика Де Силва, однако, не успела она и час побыть "Миссис Шри-Ланка", как корону с ее головы сорвала ее предшественница Каролин Джури, завоевавшая титул "Миссис мира 2020".
Прямо на сцене она начала стаскивать головной убор с победительницы, которая в слезах покинула сцену.
Потом корону возложили на голову красавицы, занявшей второе место. "Миссис мира 2020" взяла в руки микрофон и пояснила залу, что Де Силва нарушила правила конкурса, поскольку она не замужем, а разведена.
Уже после скандальной церемонии опозоренная красавица заявила, она не в разводе, а просто проживает сейчас отдельно от мужа. И нет никаких официальных документов, которые бы подтверждали слова Каролин.
Инцидент с самоуправством произошел в прямом эфире национального телевидения и вызвал настоящий скандал. Организаторы конкурса подтвердили, что Пушпика не разведена, и пообещали вернуть ей корону.
Ранее "Подробности" сообщали, что "Миссис мира-2018" погибла в жутком ДТП.
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