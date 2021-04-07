Конкурс красоты для замужних женщин "Миссис Шри-Ланка" завершился грандиозным скандалом. Об этом сообщает BBC.

Победительницей была объявлена Пушпика Де Силва, однако, не успела она и час побыть "Миссис Шри-Ланка", как корону с ее головы сорвала ее предшественница Каролин Джури, завоевавшая титул "Миссис мира 2020".

Прямо на сцене она начала стаскивать головной убор с победительницы, которая в слезах покинула сцену.

Потом корону возложили на голову красавицы, занявшей второе место. "Миссис мира 2020" взяла в руки микрофон и пояснила залу, что Де Силва нарушила правила конкурса, поскольку она не замужем, а разведена.

Уже после скандальной церемонии опозоренная красавица заявила, она не в разводе, а просто проживает сейчас отдельно от мужа. И нет никаких официальных документов, которые бы подтверждали слова Каролин.

Инцидент с самоуправством произошел в прямом эфире национального телевидения и вызвал настоящий скандал. Организаторы конкурса подтвердили, что Пушпика не разведена, и пообещали вернуть ей корону.

Ранее "Подробности" сообщали, что "Миссис мира-2018" погибла в жутком ДТП.