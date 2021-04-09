У Техасі чоловік відкрив стрілянину: одна людина загинула [ Редактировать ]
Cтрілянина в США. Одна людина загинула, шестеро - поранені. Інцидент стався на меблевій фабриці в місті Браян, штат Техас. Нападник утік, та вже за кілька годин його затримали поліцейські.
За словами правоохоронців, у підозрюваного були спільники, але їх ще не знайшли. Упродовж останніх тижнів у США сталося кілька смертельних випадків із застосуванням вогнепальної зброї. Білий дім уже анонсував посилення регулювання у цій сфері.
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