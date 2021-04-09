У Німеччині до протиковідної вакцинації долучилися сімейні лікарі. Як записатися на ін'єкцію і чи вистачає на усіх сироватки? Розкаже Тетяна Логунова.

Емілія Реттген уважно спостерігає за вакцинацією свого першого пацієнта. Лікарка з Кельна - одна з тридцяти п'яти тисяч сімейних медиків, які вже пропонують щеплення від коронавірусу.

Саед Карац, пацієнт:

Не можу сказати, що я дуже боявся вірусу. Та після ін'єкції почуваюся значно краще. Тепер я в безпеці.

Кого імунізувати першочергово пані Реттген вирішувала сама. Обирала з огляду на вік і медичну історію пацієнта.

Емілія Реттген, сімейна лікарка:

Я склала список під час великодніх вихідних. У ньому, насамперед, літні люди та пацієнти з хронічними хворобами.

Жоден із запрошених від щеплення не відмовився.

Марія, пацієнтка:

Я рада, що можу вакцинуватися не в центрі, а у свого лікаря, якому довіряю. Це зовсім інше відчуття - знайомий кабінет, знайомі обличчя. Просто чудово.

Щоправда, зробити щеплення у свого сімейного лікаря поки що можуть не всі охочі. Через дефіцит сироватки. Цього тижня держава видала медикам мільйон доз, тобто по тридцять на лікаря, який зголосився імунізувати. Наступного тижня обіцяють трохи більше.

Гайке Дріллінг, старша сестра кабінету сімейного лікаря в Берліні:

На сьогодні ми маємо 30 доз препарату. Тому наразі ми з'ясовуємо, хто з наших пацієнтів із хронічними захворюваннями ще не зробив щеплення. І запрошуватимемо їх на вакцинацію залежно від надходження сироватки.

Прискорити процес імунізації німці планують у другій половині квітня. Коли країна отримає 15 мільйонів доз препарату різних виробників. Це "Пфайзер", "Модерна", "АстраЗенека" та "Джонсон і Джонсон". Окрім того, німці розглядають можливість закупівлі російського "Спутніка" - за умови, що препарат пройде сертифікацію в ЄС.

Пришвидшення вакцинації наразі пріоритет німецького уряду. Адже його гучно критикують за надто повільні темпи імунізації, порівняно з країнами-лідерами перегонів. На сьогодні в Німеччині першу дозу протиковідної сироватки отримали 10 мільйонів людей, повністю вакциновані - 5 мільйонів.