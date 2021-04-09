В Украине полностью вакцинировали 5 человек [ Редактировать ]
В Украине две дозы вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 получили 5 человек. 352 142 граждан получили первую прививку.
Об этом свидетельствуют данные правительственного портала о вакцинации в Украине.
"353 142 получили одну дозу. 5 человек получили две дозы", - говорится в инфографике Минздрава Украины.
Отметим, в Украине за вчера подтвердили более 19 тысяч новых случаев COVID. При этом госпитализировали почти 5 тысяч человек, летальных случаев - 419.
При этом сообщалось, что Украина еще не приблизилась к критической черте ежедневных госпитализаций с COVID.
Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.
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