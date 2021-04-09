Ученые открыли поразительные лечебные свойства витамина В1 [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Если в течение суток после повреждения спинного мозга ввести пациенту тиамин (витамин В1), это помогает организму успешнее восстанавливаться, а также снижает последствия травмы. К такому выводу пришли ученые МГУ им. Ломоносова и Сеченовского университета, результаты исследований которых опубликованы в научном журнале Frontiers in Molecular Neuroscience.
"Наши исследования показали, что тиамин в составе интенсивной терапии после травмы спинного мозга может улучшить восстановление двигательной активности и препятствовать развитию хронического нарушения обмена веществ головного мозга в результате спинальной травмы. Результаты свидетельствуют о том, что своевременное введение тиамина может снизить отдаленные последствия спинальной травмы", - заявила профессор МГУ им. Ломоносова и Сеченовского университета Виктория Буник.
Пациенты с тяжелыми травмами спинного мозга зачастую теряют контроль над своим телом и оказывается полностью парализованными. В долгосрочной перспективе травмы спинного мозга также могут провоцировать различные психические и нейродегенеративные заболевания. Пока не существует лечения, которое смогло бы полностью восстановить здоровье людей после таких травм.
В новом исследовании ученые с помощью хирургического вмешательства имитировали тяжелую травму спинного мозга у крыс. Одной группе в течение суток после повреждения спинного мозга вводили витамин В1, а другой, контрольной, - физиологический раствор.
Ученые анализировали двигательную активность травмированных крыс, дополняя физиологические наблюдения биохимическим анализом метаболических показателей спинного и головного мозга. Оказалось, что витамин В1 улучшает восстановление двигательной активности животных через 8 недель после травмы.
Полученные на животных результаты позволяют надеяться, что тиамин может помочь в предотвращении хронических патологий центральной нервной системы и у людей, получивших травму спинного мозга.
Напомним, что раньше "Подробности" писали о новом стартапе Neuralink Илона Маска. Компания занимается созданием интерфейса для связи мозга и компьютера. Маск заявляет, что его главная цель - устранить последствия травм головного и спинного мозга, и с помощью специального чипа вернуть людям утраченные способности.
по теме
Місця для ковідних хворих розгорнули й у профільних інститутах Академії медичних наук. Ідеться про інститути Шалімова, Амосова, Ромоданова
Більшість зареєстрованих випадків тромбозу стались у жінок віком до шістдесяти років - протягом двох тижнів після щеплення
У большинства переболевших жителей Уханя антитела к коронавирусу сохранились и через год после болезни
Уязвимость людей с ожирением к COVID-19 связали с молекулами короткой РНК. После заражения коронавирусом в организме тучных людей количество таких молекул растет, в связи с чем увеличивается и риск тяжелой формы инфекции
Препаратами зацікавились Іран, Венесуела, Мексика і Ямайка. На власні ресурси Куба покладається через ембарго Сполучених Штатів. Водночас рівень захворюваності на острові - один із найнижчих у світі.