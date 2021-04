Компания Илона Маска Neuralink, специализирующаяся на разработке интерфейсов "мозг-машина", разместила на YouTube видео, в котором обезьяна научилась играть в видеоигру Pong без использования каких-либо физических контроллеров, а используя лишь силу мысли.

Как сообщает The Verge, 9-летней обезьяне-макаке Пейджер имплантировали Neuralink примерно за шесть недель до того, как было снято видео.

Примата сперва научили играть в видеоигры с помощью джойстика, а для мотивации ей давали банановый смузи, доставляемый через металлическую трубочку.

В то время как она это делала, устройство Neuralink записывало информацию о том, какие нейроны активировались, по сути, обучаясь предсказывать движения рук, записывая, какие области активированы.

После изучения паттернов джойстик, который использовался Пейджер для игры, был отключен от компьютера. Но обезьяна продолжала играть в игру без джойстика, используя только свой разум.

Это достижение демонстрирует абсолютную реальность использования подобных имплантов для управления любыми устройствами одной лишь силой мысли.

Впервые Neuralink был представлен в 2019 году. Позднее имплант продемонстрировали на свиньях, а теперь успешно протестирован на примате.

Илон Маск, воодушевленный таким технологическим прорывом уже заявил, что "Neuralink позволит парализованным людям писать сообщения быстрее, чем человеку, который использует большой палец на смартфоне".

Конечная цель проекта заключается во вживлении Neuralink человеку для отправки сигналов от нейронных связей в мозгу к поврежденным нервам в основных частях тела, чтобы "позволить парализованным людям снова двигаться".

